Scassinano l'ingresso della cartoleria, ma portano via solo i Pokemon

Ladri di Pokemon in azione nella notte tra il 29 e il 30 aprile nell'edicola di Federica Carraro (in foto in basso) in via Romea a Legnaro. Ignoti nella notte hanno forzato la porta d'ingresso della sua rivendita e hanno asportato tutti gli articoli di Pokemon che hanno trovato all'interno. La titolare si è accorta del furto soltanto ieri mattina 30 aprile quando ha riaperto la sua attività. I ladri non hanno rubato altro: il registratore di cassa è apparso intatto e anche gli altri oggetti di valore posti all'interno non sono interessati ai ladri. Si è trattato a tutti gli effetti di un furto studiato nei minimi dettagli con il fermo proposito di rubare i Pokemon da poter poi rivendere al sempre florido mercato della ricettazione.

La spiegazione e i sospetti

Federica Carraro, che ieri mattina ha subito formalizzato denuncia in caserma a Legnaro dai carabinieri ha spiegato uno strano dettaglio avvenuto nel pomeriggio che ha preceduto il furto. "Lunedì ho ricevuto su messenger una richiesta di informazioni da parte di una persona che mi chiedeva quali Pokemon avessi a disposizione. Senza farmi strani pensieri gli ho mandato le foto del materiale che avevo nelle mie disponibilità sperando eventualmente

di acquistare un nuovo cliente. Di fatto non si è fatto più sentire. Ieri dopo aver preso coscienza di aver subito un furto di questi prodotti, per curiosità sono tornato sulla messaggistica per vedere il profilo della persona che mi aveva contattato lunedì e il profilo Facebook non c'era più". Le indagini del'Arma sono in pieno svolgimento.