Lo spaccatore seriale si è dato ai furti di bici: arrestato dai carabinieri

Il 50enne, arrestato più volte per furto con spaccata, ha tentato di rubare una bicicletta ma non ha fatto in tempo a mettersi in sella che i carabinieri lo hanno ammanettato

Famoso per le sue spaccate, ora si è dato al furto di biciclette. I carabinieri del Norm della compagnia cittadine e della stazione di Prato della Valle hanno arrestato in flagranza per furto aggravato Ivano Peruzzo, noto ladro seriale, specializzato in spaccate.

Il fatto

Nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 maggio Peruzzo, 50 anni, senza fissa dimora, si trovava in via Altinate. Ha puntato una bicicletta, ha rotto il lucchetto e stava per andarsene quando è stato fermato dai carabinieri. L’uomo non è nuovo ai furti, la sua specialità sono le spaccate. Peruzzo è stato ammanettato e portato al comando di via Rismondo in attesa del rito direttissimo in tribunale, mentre la bicicletta verrà restituita al più presto al legittimo proprietario.