Si arrampica sulla grondaia di un condominio ma viene visto da un residente: arrestato

La sua scalata non è stata portata a termine. Un residente ha visto il 32enne arrampicarsi sulla grondaia e ha chiamato i carabinieri del Radiomobile di Padova.

Il fatto

Era la sera tardi di domenica 20 settembre quando un cittadino ha telefonato al 112 per segnalare che un individuo si stava arrampicando sulla grondaia di un condominio. Quando i carabinieri sono arrivati in via Franzela hanno visto che la scalata del 32enne moldavo senza fissa dimora era ancora in corso e lo hanno bloccato. Ma mettergli le manette per arrestarlo non è stato uno scherzo perché l’uomo ha opposto una resistenza piuttosto aggressiva. Ha atteso il rito direttissimo nelle camere di sicurezza del comando con l’accusa di tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.