Ladro lascia una traccia di sangue derubando una casa: tanto è bastato ai carabinieri per trovarlo

Una piccola goccia di sangue. Minuscola, quasi non si notava ma tanto è bastato ai carabinieri per rintracciare il ladro.

Il fatto

Martedì 22 dicembre è stato denunciato per furto in abitazione in concorso un 50enne di Aprilia (Roma) dai carabinieri di Montegrotto. L’uomo assieme ad altri il 19 luglio tra le 20.30 e le 23.30 si è introdotto in una villa in via Cataio a Montegrotto, rompendo una tapparella del primo piano. Una volta dentro hanno portato via 300 euro in contanti e gioielli per un valore complessivo di circa 3 mila euro. Quando i carabinieri sono andati a ispezionare il luogo si sono accorti di una piccola traccia di sangue, inviata subito ai colleghi del Ris di Parma. E dal profilo genetico sono riusciti a risalire al ladro.