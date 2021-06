Villa del Conte: Lago ospita per una settimana gli studenti del Liceo Lucrezio Caro di Cittadella

L’azienda di design con sede a Villa del Conte promuove un progetto di alternanza scuola lavoro per consentire ai giovani di entrare in contatto con il mondo lavorativo aziendale

Parte lunedì 21 giugno l’iniziativa promossa dall’azienda padovana LAGO che, fino a lunedì 28 giugno, ospita gli studenti del Liceo Lucrezio Caro di Cittadella per un progetto formativo di alternanza scuola lavoro. L’obiettivo è duplice: aiutare i giovani a svolgere il pacchetto di ore formative previste dal loro percorso di studi e dare loro la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro in maniera pratica e concreta.

LAGO

Dopo più di un anno e mezzo dall’inizio dell’emergenza sanitaria che ha visto gli studenti sospendere ogni attività in presenza – dalle lezioni agli stage, dalle gite alle attività extra scolastiche – LAGO ha scelto di mettere a disposizione i suoi spazi e le sue competenze per far vivere ai ragazzi del Liceo di Cittadella la vita lavorativa, consentendo loro di entrare in contatto diretto con i ruoli e le mansioni dell’azienda. Il progetto prevede cinque lezione tenute dai referenti dei diversi settori aziendali, selezionati in base al percorso di studio dei partecipanti, e una sperimentazione pratica. L’ultimo giorno sarà chiesto a ognuno di mettersi nei panni di un referente tra quelli conosciuti e creare un team di progettazione per l’organizzazione di un ipotetico Salone del Mobile.

Studenti

Gli studenti saranno poi guidati in un percorso di coaching che li aiuterà a indagare le loro attitudini e le loro competenze, portando alla luce le loro migliori caratteristiche di “persone al lavoro”. Questo permetterà loro di creare un profilo professionale, utile nella scelta di un eventuale percorso universitaria o lavorativo.