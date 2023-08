Con una lama di 18 centimetri allo stadio, Daspo per un tifoso

La polizia ha notificato un Daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) firmato dal questore di Venezia nei confronti di un tifoso della squadra Union Clodiense Chioggia: il provvedimento è stato emesso in seguito alla partita amichevole tra Chioggia e Padova, giocata il 9 agosto scorso allo stadio Aldo e Dino Ballarin, perché l'uomo era stato trovato in possesso di una lama della lunghezza di 18 centimetri.

In quell’occasione il tifoso, residente a Chioggia, era stato indagato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Alla denuncia penale si è aggiunto ora il Daspo, che avrà validità di un anno.

Nel corso della precedente stagione erano stati 6 i Daspo, emessi in parte dalla questura di Venezia e in parte da quella di Rovigo, nei confronti di esponenti della tifoseria chioggiotta per violazioni della legge 401/1989, che tutela la correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive.