Aveva lampeggiante e pistola ad aria compressa: sedicente investigatore privato denunciato

Lampeggiante, pistola ad aria compressa. Oggetti che un civile non dovrebbe avere. Il giovane ha detto di essere un investigatore privato.

Il fatto

Mercoledì 9 marzo i carabinieri della sezione radiomobile di Padova hanno denunciato per possesso ingiustificato di contrassegni identificativi in uso alle forze di polizia e per porto d’armi od oggetti atti ad offendere un 24enne. Il giovane stava guidando lungo via Zacconi ed è stato fermato dai carabinieri: sulla capotta dell’auto aveva un lampeggiante. Quando i militari hanno chiesto spiegazioni per l’oggetto (che solo le forze dell’ordine hanno), il 24enne ha risposto di essere un collaboratore di un istituto di investigazioni private. I carabinieri hanno approfondito il controllo e hanno trovato anche una pistola ad aria compressa, fedele riproduzione di una “Colt automatic” calibro 45, senza tappo rosso. Investigatore o no, è stato denunciato.