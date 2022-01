Larve nella tavoletta di cioccolato comprata in pieno centro: due indagati

Sognava di gustarsi in santa pace la tanto desiderata tavoletta di cioccolato con le nocciole. Peccato che al suo interno vi fossero Ephestia Kuehniella, ovvero delle larve: si sono chiuse le indagini sul “fattaccio” occorso nell’ottobre 2020 in città.

Cioccolato

A finire nei guai il responsabile del negozio in pieno centro storico in cui è stata venduta la barretta e quello dello stabilimento di Cuneo in cui è stata prodotta: come riporta “Il Gazzettino” i due sono accusati di avere distribuito per il consumo sostanze alimentari invase dai parassiti, e adesso rischiano di andare a processo. Tutto ha avuto inizio quando un cliente ha acquistato la tavoletta di chocolight prendivoglia nocciolato al latte senza zucchero: una volta aperta ha trovato le larve, e ha quindi presentato denuncia ai carabinieri. I Nas hanno quindi controllato il negozio, e nel magazzino hanno trovato altri prodotti in cui le larve avevano proliferato.