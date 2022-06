Lavaggio e sanificazione dei portici e aree pedonalizzate del centro di Este

Nei giorni del 16, 17, 20 e 23 giugno, S.E.S.A. S.p.a. effettuerà degli interventi di pulizia e lavaggio nella parte storica della città. La pulizia riguarderà le aree pedonalizzate, i sottoportici, colonnati e cestini del centro storico.

Intervento

La corretta ed efficace esecuzione degli interventi, anche nei punti non raggiungibili dalle spazzatrici, richiede che le aree interessate siano libere, pertanto si confida nella collaborazione dei gestori dei ristoranti, pasticcerie, gelaterie e bar dotati di dehor affinché procedano, al termine dell’attività di somministrazione e la notte corrispondente alla data del servizio, al ritiro di sedie, tavolini e l'attrezzatura sul plateatico venga raggruppata in un unico punto ai fini della igienizzazione di tutte le aree dei sottoportici, per la mattinata indicata nella via di loro pertinenza.

Calendario

La macchina sarà in azione nelle mattinate dei giorni stabiliti dalle ore 4.00 alle ore 7.30 per ridurre al minimo i disagi sia per i commercianti che per i residenti. La distribuzione del calendario degli interventi, che si svilupperà all'interno del quadrilatero il cui perimetro è via Principe Umberto, via Cavour, via Garibaldi, via Massimo d'Azeglio, San Rocco e tutte le zone comprese all'interno, più via Negri, piazzetta Beata Beatrice e piazzetta San Girolamo, è già in fase di consegna ai cittadini e negozianti interessati, oltre alle vie Viale Fiume e S. Antonio.

Ambiente

«La corretta ed efficace esecuzione degli interventi - scrive l’Assessore all’Ambiente Loris Ramazzina - richiede la collaborazione di tutti per rendere le aree interessate libere dal plateatico, ritirando sedie e tavolini per la giornata indicata nella via di loro pertinenza. Contestualmente ci scusiamo con la cittadinanza per il disagio arrecato, volendo tuttavia evidenziare che la pulizia straordinaria in questione renderà agli utenti aree porticate più igieniche, fruibili e confortevoli».