Facevano dormire gli operai pakistani in una roulotte dentro la ditta, titolari multati e denunciati

Continuano i controlli della squadra di sicurezza urbana della Polizia Locale della Federazione nelle attività produttive, dove spesso si riscontrano irregolarità sia per quanto riguarda la presenza di operai in “nero” sia per quanto riguarda il mancato rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli agenti del comandante Antonio Paolocci, venerdì pomeriggio, si sono presentati così in due ditte nella zona artigianale di Piombino Dese, in via Mussa.

Nella prima gli agenti hanno trovato all'interno del capannone una roulotte. In un primo momento pensavano fosse stata posizionata all'interno del fabbricato come rimessaggio, per proteggerla dalle intemperie durante il periodo di non utilizzo. Invece, all'interno, erano ospitati alcuni operai della ditta di nazionalità pakistana. Altri operai erano alloggiati in una camera abusivamente ricavata negli uffici del capannone.

La titolare della ditta, di nazionalità cinese, è stata così sanzionata ai sensi del nuovo regolamento di Polizia Urbana, che vieta di utilizzare come alloggi locali destinati ad altri usi, ad esempio uffici, magazzini o laboratori. La ditta affittuaria del capannone ora avrà 48 ore di tempo per ripristinare le stanze alla loro originale destinazione, rimuovere la roulotte e trovare un nuovo alloggio agli operai.

Stessa situazione in un secondo laboratorio poco distante, anche questo gestito da cittadini cinesi. Nelle stanze destinate ad uffici della ditta sono state trovate alcune camere abusive utilizzate per ospitare alcuni operai. Anche in questo caso è scattata la sanzione di 500 euro per la titolare dell'azienda tessile e l'obbligo di ripristinare lo stato originale dei luoghi.