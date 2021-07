Lavori notturni sulla A13, chiusura di tratti e di caselli: ecco tutte le informazioni

Chiuderà per una notte il casello di Padova Sud e altri lavori interesseranno il tratto tra Monselice e Boara. I lavori saranno eseguiti la notte per sistemare la pavimentazione stradale

Sull’autostrada A13 Bologna-Padova sono diverse le chiusure previste per lavori che saranno eseguiti durante la notte, quando il traffico è inferiore.

Le chiusure

Dalle 22 di lunedì 5 luglio alle 5 di martedì 6 luglio sarà chiusa la stazione di Padova Sud sia in entrata sia in uscita. Dalle 22 di martedì 6 luglio alle 6 di mercoledì 7 luglio sarà chiusa la stazione di Monselice e nelle due notti consecutive di mercoledì 7 e giovedì 8 luglio (22-6) sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Boara, in entrambe le direzioni. In alternativa per chi va verso Bologna si può percorrere la SS16 e rientrare a Boara, lo stesso ma nel percorso inverso lo può fare chi è diretto a Padova.