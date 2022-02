Lavori alle barriere, l'uscita autostradale di Terme Euganee sarà chiusa una notte

Per una notte l'uscita autostradale di Terme Euganee resterà chiusa, in entrambe le direzioni. La chiusura si rende necessaria per permettere agli operai di fare dei lavori.

La chiusura

Dalle 22 di giovedì 24 alle 6 di venerdì 25 febbraio la stazione di Terme Euganee sulla autostrada A13 sarà chiusa, sia verso Padova sia verso Bologna. Quella notte verranno effettuati dei lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza e gli operai devono essere liberi di muoversi senza rischi. In alternativa si possono utilizzare le uscite di Padova sud o Monselice per poi riprendere l'autostrada più avanti.