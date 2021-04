Lavori: chiuse fino a venerdì 16 aprile via Malta e via Nizza

Alcune strade del comune di Padova saranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare per consentire lavori sulla rete idrica, di asfaltatura e una serie di piccoli interventi che elenchiamo insieme ad orari e giorni in cui sarà interdetto il traffico.

Chiusure temporanee

Per dei lavori di bonifica alla rete idrica saranno chiuse al traffico, fino a venerdì 16/04/2021, via Malta e via Nizza. Anche via Bassa, tratto compreso tra via Alsazia ed il passo carraio del numero civico 17, sarà interdetta al traffico giovedì 8/04/2021 dalle ore 8.30 alle ore 14.00, per un intervento di sostituzione di una vetrata di Palazzo Sarmatia. Stessa sorte per Via Italo Svevo, che, fino a venerdì 9/04/2021, sarà chiusa dalle ore 9.00 alle ore 18.00, il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Infine sarà interdetto il traffico in via Rudena, nel tratto compreso tra le vie Cappelli e Bellano, giovedì 8/04/2021, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, per un trasloco di masserizie. Contemporaneamente viene istituito il senso unico alternato regolato da movieri nei tratti di via Rudena compresi tra l’area di cantiere e le vie Bellano e Cappelli, per il transito dei residenti e per l’accesso alle proprietà private.