Borgomagno, cavalcavia chiuso fino a metà settembre per chi dall'Arcella va verso il centro

Da oggi 23 agosto iniziano i lavori sulla carreggiata ovest del cavalcavia Borgomagno a Padova. Si tratta di lavori di impermeabilizzazione, cambio dei giunti e accorgimenti per le infiltrazioni. Per permettere questo tipo di lavori il ponte che collega l'Arcella al centro dovrà inevitabilmente rimanere chiuso.

La chiusura

Dopo i lavori sulla parte est del cavalcavia, per cui è stato necessario prima restringere la carreggiata per consentire il passaggio di auto e bus sostitutivi e poi la chiusura, da oggi il cantiere verrà spostato su lato ovest, sbarrando la strada ad auto e mezzi fino al 18 settembre per chi dall'Arcella vuole andare in centro. Costo del secondo stralcio: 860 mila euro. Il primo valeva quasi un milione di euro. Nei prossimi giorni verrà potenziata anche la segnaletica, dopo alcune proteste da parte degli automobilisti, rimasti sorpresi dalla chiusura.