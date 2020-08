Chiusure temporanee per lavori di manutenzione: ecco le vie interessate

Saranno chiuse temporaneamente al traffico veicolare per via di lavori di manutenzione diverse strade cittadine. Ecco l'elenco delle vie interessate:

- via Sant’Agnese, tratto compreso tra via San Polo e via Dante, da martedì 18/08/2020 a giovedì 20/08/2020, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per la soppressione di una presa gas;

- via Nancy, tratto compreso tra via E. Degli Scrovegni ed il percorso pedonale adducente a via U. Bassi, giovedì 20/08/2020, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, per il sollevamento di una torre evaporativa sulla copertura di un edificio;

- via Cesare Battisti, tratto compreso tra via Santa Sofia e via Santa Caterina, da lunedì 17/08/2020 a giovedì 20/08/2020, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 con contemporanea inversione dell’attuale senso unico di circolazione, in via Santa Sofia, tratto compreso tra via C. Battisti e via S. Francesco, con questa nuova direzione di marcia;

- via San Francesco, tratto compreso tra via Santa Sofia e via G. Galilei, con questa direzione di marcia; via Cesare Battisti, tratto compreso tra via Ospedale Civile e via Santa Caterina, con questa direzione di marcia. Chiusura necessaria per consentire un intervento riparazione del tratto di condotta fognaria.

- per un intervento di bonifica della rete gas, via Cadore, da lunedì 24/08/2020 a mercoledì 30/09/2020, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 e via Brianza, da martedì 1/07/2020 a venerdì 16/10/2020, dalle ore 8.30 alle ore 18.00. Verrà inoltre istituito il senso unico alternato, per tratte funzionali all’andamento dei lavori non superiori a 80 metri, in via Decorati al Valor Civile, tratto compreso tra il numero civico 92 ed il 131, da lunedì 21/09/2020 a lunedì 30/11/2020, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.