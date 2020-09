Lavori e deviazioni in città: l'elenco completo delle chiusure dei prossimi giorni

Una serie di chiusure e diviazioni riguarderanno diverse strade nei prossimi giorni. Di seguito tutto il dettaglio.

Lavori

Per lavori, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Sant’Agnese, tratto compreso tra via San Polo e via Dante, mercoledì 16/09/2020, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nel tratto di via Sant’Agnese compreso tra l’area di cantiere e via San Polo.

per lavori, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Rudena, nel tratto compreso tra riviera Ruzante e via Cappelli, nei giorni 16 e 17/09/2020, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 con inversione temporanea del senso unico di circolazione tra via Bellano e via Cappelli, con questo senso di marcia, per il medesimo periodo e con l’istituzione temporanea del senso unico alternato regolamentato da movieri nei tratti di via Rudena compresi tra l’area di cantiere e riviera Ruzante e via Cappelli, per il transito dei residenti e per l’accesso alle proprietà private, sempre per il medesimo periodo.

Manifestazione

Per consentire lo svolgimento di una cerimonia della Guardia di Finanza viene disposta la sospensione temporanea dell’ordinanza che ha istituito l’area pedonale in piazza Del Santo, fiancheggiante la corsia veicolare adducente a via M. Cerotti, al fine di consentire la sosta all’interno della stessa ai veicoli dei partecipanti alla cerimonia di cui in premessa, giovedì 17/09/2020, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con controllo degli accessi da effettuarsi da parte del personale dell’organizzazione;

Per consentire lo svolgimento della manifestazione “Festa Intrecci” viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Pietro Toselli, tratto compreso tra il numero civico 7 e via Varese, sabato 19/09/2020 (o domenica 20/09 in caso di maltempo), dalle ore 13.00 alle ore 22.00. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nel tratto di via Pietro Toselli compreso tra il numero civico 7 e via Magenta;

Per consentire lo svolgimento della manifestazione “Autunno in ghetto”, chiusura temporanea al traffico veicolare, domenica 20/09/2020, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, dei seguenti tratti stradali: via Dei Soncin; via Dei Fabbri; via San Martino e Solferino. Nulla cambia per il transito dei residenti e per l’accesso alle proprietà private;

Prese del gas

Per la realizzazione di nuove prese gas in nelle vie Venti Aprile 1944, Marcello Prestinari, Mortise e Rienza, viene disposta l’istituzione temporanea del senso unico alternato regolamentato da movieri, da lunedì 21/09/2020 a sabato 3/10/2020, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, in: via Venti Aprile 1944, tratto prospiciente il numero civico 32; via Marcello Prestinari, tratto d’intervento; via Mortise, tratto prospiciente il numero civico 108/B; via Rienza, tratto prospiciente il numero civico 11 e l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nei sopraccitati tratti stradali, ambo i lati, per il medesimo periodo;



Per provvedere alla realizzazione di nuove prese gas in nelle vie Piave e Pietro Canal viene disposta l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, nelle aree delimitate dall’apposita segnaletica, e per il periodo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, da lunedì 21/09/2020 a sabato 3/10/2020, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, in: via Piave, tratto prospiciente il numero civico 43; via Pietro Canal, tratto prospiciente il numero civico 2/A.