Lavori e manifestazioni: l'elenco delle vie chiuse al traffico nei prossimi giorni

Ecco quali sono le strade che, temporanemante, verranno chiuse o parzialmente limitate, al traffico veicolare. Questo per consentire lavori o manifestazioni, come nel caso della scuola A. Volta.

Lavori

Per installare un’impalcatura, chiusa temporanea al traffico veicolare in via Pier Andrea Saccardo, tratto compreso tra il numero civico 2 e via Cappelli, fino a lunedì 6/06/2022; istituzione temporanea del senso unico alternato “a vista”, per il medesimo periodo, nei seguenti tratti stradali: via Pier Andrea Saccardo, tratto compreso tra via A. Locatelli ed il numero civico 2; via Antonio Locatelli, tratto compreso tra via P.A. Saccardo e via Beato Luca Belludi; via Cappelli, tratto compreso tra via P.A. Saccardo e piazza Del Santo.

Volta

Durante lo svolgimento della “Festa di fine anno" della scuola primaria A. Volta, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Sant’Osvaldo, tratto compreso tra via V. Lazzarini e via J. Facciolati, venerdì 20/05/2022 (o mercoledì 1/06/2022 in caso di maltempo), dalle ore 7.30 alle ore 13.30, con l’impiego di transenne mobili presidiate da movieri gestiti dall’organizzazione, opportunamente muniti di dispositivi di protezione individuale; sempre per il medesimo periodo: istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Sant’Osvaldo, tratto compreso tra via V. Lazzarini e via J. Facciolati, ambo i lati; istituzione temporanea dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli percorrenti via Sant’Osvaldo, giunti all’incrocio con via V. Lazzarini; istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli percorrenti via V. Lazzarini, provenienti da via F. Bonafede, giunti all’incrocio con via San Siro. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.

Palestro

Per effettuare un intervento edile presso un fabbricato, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Monte Sabotino, tratto compreso tra il numero civico 28 e via Palestro, mercoledì 25/05/2022, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.