Lavori e manutenzioni, ecco le vie chiuse temporaneamente la prossima settimana

Anche questa settimane alcune vie saranno chiuse al traffico veicolare, temporaneamente. Questo per consentire lavori o interventi eccezionali.

Le vie

E' il caso di via via Bernardino Ramazzini, dove fino a sabato 30 marzo, per un intervento di bonifica della rete idrica, sarà interrotto il traffico veicolare. In via Boccalerie, lunedì 28, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per operazioni di scarico e carico, sarà chiusa temporaneamente la strada. Stesso discorso per via Santa Sofia, nel tratto compreso tra via San Francesco e via Della Pieve, da lunedì 28 febbraio fino a mercoledì 2 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Contemporaneamente istituzione del senso unico alternato in via San Francesco, tratto compreso tra via Santa Sofia e via Galilei e in via Santa Sofia, tratto compreso tra l’area di cantiere e via Della Pieve. Infine, in via Porciglia, lunedì 28 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con contemporanea istituzione del senso unico alternato in via Altinate, tratto compreso tra via San Gaetano e via Cassan e in via Carlo Cassan, sarà anche qui interrotto il traffico della automobili.