Provvedimenti di viabilità: ecco le strade che subiranno delle chiusure

Come di consueto il comune di Padova informa i cittadini su quali strade nei prossimi giorni subiranno l'interruzione della circolazione per consentire una serie di lavoro.

Gli interventi

Le strade interessate saranno: via Bergamo, tratto prospiciente il lato nord dell’edificio sito al numero civico 11, venerdì 26/02/2021 dalle ore 9.00 alle ore 15.00, con contemporanea istituzione del doppio senso di circolazione in via Bergamo, tratto compreso tra via Castelfidardo ed il numero civico 11/N, per dei lavori all’interno di un cantiere; via Giovanni Keplero, da venerdì 26/02 a venerdì 12/03/2021, per un intervento di bonifica della rete gas.