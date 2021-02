Lavori in tangenziale Nord di Padova: chiusure la notte di lunedì 1° marzo

Per lavori di verifica delle opere d’arte sul fiume Brenta la Tangenziale Nord di Padova al Km 6+900 tra la Strada Statale Del Santo in località Busa di Vigonza sarà chiusa al traffico la carreggiata Est dalle ore 21 di lunedì 1 marzo alle ore 1 di martedì 2 marzo 2021 con uscita obbligatoria alla n. 19 (S.S.308)

Le chiusure

Per consentire i lavoro sarà chiusa l’immissione in direzione Vigonza mentre la carreggiata Ovest sarà chiusa al traffico dalle ore 1.00 alle ore 5 di martedì 2 marzo 2021 con uscita obbligatoria sulla S.R. 515 dalla quale, contemporaneamente, sarà precluso l’ingresso in tangenziale. Le deviazioni saranno segnalate sul posto. In caso di condizioni atmosferiche avverse i lavori saranno eseguiti nei giorni successivi.