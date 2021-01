La pasticceria Le Sablon fa servizio al tavolo per #ioapro: multati clienti e titolare

Multa per il titolare e la decina di clienti presenti. I provvedimenti sono arrivati nella tarda mattinata nei confronti della pasticceria Le Sablon di via Guido Reni che ha tenuto aperto in virtù dell’iniziativa #ioapro.

L’iniziativa

Venerdì 15 gennaio molti ristoratori in Italia hanno deciso di offrire il servizio al tavolo nonostante le restrizioni lo proibiscano. Una protesta che ha raggiunto anche Padova e vede aperti 3 locali, tra cui la pasticceria dell’Arcella, nota ai più per aver partecipato al programma televisivo “Cake star”. Quindici le prenotazioni accettate al piano superiore della pasticceria: il titolare, Luca Scandaletti, ha deciso di offrire il servizio tra le 12 e le 15 come ristorante.

Le multe

Mentre i clienti si accomodavano al tavolo, fuori dalla pasticceria hanno cominciato a comparire le forze dell’ordine. Verso le 13 quattro poliziotti sono entrati e hanno preso le generalità dei clienti per stilare i verbali di multa, stesso procedimento toccato al titolare. «La polizia è passata per dissuadermi in mattinata – racconta Scandaletti – È giusto, per carità, devono fare il loro lavoro. Ma io ho deciso comunque di andare avanti per mandare un segnale».