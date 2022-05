Lega il cane e lo trascina per km con la sua Clio, denunciato

Ha legato il suo Husky alla Clio e lo ha trascinato per km. E' successo a Brugine, nel pomeriggio tardo di giovedì 26. In tanti tra automobilisti e passanti hanno notato la terribile scena e in particolare, un automobilista ha pensato, giustamente, di avvertire di quanto stesse accadendo. Per l'uomo in arrivo una multa di diverse migliaia di euro. L'Husky invece è stato prontamente portato da un veterinario. Il cane è ferito ma fortunatamente non è in pericolo di vita.