Ubriaco al volante: scatta la denuncia e il ritiro della patente

Ubriaco al volante è finito nella "rete" dei carabinieri impegnati in un pattugliamento in via Romea a Legnaro. Nei guai è così finito nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio un trentacinquenne del posto che stava transitando al volante di una Volkswagen Polo. Quando l'automobilista ha visto la pattuglia dell'Arma ha subito rallentato e accostato. Dopo essere stato identificato sono cominciati i guai. Ai carabinieri l'uomo è subito apparso piuttosto nervoso e si è deciso di approfondire l'accertamento.

Positivo all'alcoltest

Sottoposto all'esame dell'etilometro il trentacinquenne è risultato positivo con un tasso di 0,96 g/lt praticamente il doppio del limite consentito dal Codice della Strada. Inevitabile per lui è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza con il contestuale ritiro della patente di guida. Nel cuore della notte è stato costretto a tornare a casa a piedi. I controlli lungo le principali arterie stradali della provincia di Padova proseguiranno senza sosta per tutto il periodo primaverile ed estivo al fine di scongiurare gravi incidenti stradali che spesso sono favoriti anche dall'abuso di alcol e dall'assunzione di sostanze stupefacenti.