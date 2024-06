Sospesa la licenza per trenta giorni al bar Speranza

Covo di pregiudicati, luogo frequentato da persone poco raccomandabili, teatro di risse e altri comportamenti non consentiti. Serrande abbassate per un mese al bar Speranza di via Romea a Legnaro. Nella mattinata odierna 22 giugno è stato notificato da personale della squadra amministrativa della Questura di Padova, unitamente a personale dell’arma dei carabinieri della stazione di Legnaro, il provvedimento a firma del questore di Padova Marco Odorisio di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande al titolare cinese dell'esercizio commerciale. Il provvedimento di sospensione temporanea della licenza è stato notificato ad una donna cinese di 24 anni titolare del locale.

Le motivazioni

Alla base della decisione vi è la necessità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale venutasi a creare nel tempo, a causa di condotte illecite rilevate nei pressi ed all’interno del bar. In particolare, nel mese di aprile, personale dell’Arma coordinato dal comandante Marialdo Rossin è intervenuto nei pressi dell'esercizio a seguito di alcune liti tra avventori. Il 19 aprile un giovane è stato aggredito da due avventori minorenni che gli hanno provocato un trauma facciale guaribile in 10 giorni. Per tale episodio, i due minorenni sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Il 6 maggio sempre i carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di una lite tra diversi avventori: in particolare due giovani minorenni si sono rifugiati nel locale in quanto rincorsi da una decina di ragazzi di origine nordafricana con i quali avevano avuto un diverbio verbale. Una volta usciti dal locale, pensando che il gruppo si fosse allontanato, sono stati aggrediti dagli stessi con calci e pugni dandosi poi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Inoltre, a supporto della decisione vi sono anche numerosi controlli degli avventori eseguiti all’interno dell’esercizio pubblico, che hanno portato all’identificazione di persone gravate da precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e connessi al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.