Al volante nonostante la patente revocata: denunciato trentaduenne

Ieri sera, 10 settembre, i carabinieri della stazione di Legnaro durante un posto di controllo in via Nobile hanno fermato una Nissan Micra condotta da un uomo di 32 anni di Vigonovo in provincia di Venezia, già noto alle forze dell'ordine.

Accertamenti

Dopo averlo identificato i militari dell'Arma hanno appreso dalla centrale operativa che l'automobilista stava guidando senza patente in quanto già revocata anni fa. Il trentaduenne è stato così accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per guida con patente revocata con l’aggravante della reiterazione.

Task force

Con la fine dell'estate i carabinieri potenzieranno ulteriormente i pattugliamenti serali e notturni lungo le principali arterie della Saccisica, al fine di individuare quegli utenti della stada che si mettono al volante pur non avendone i requisiti.