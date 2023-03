Ubriaco fradicio rischia lo schianto frontale con una pattuglia dell'Arma

Sfiorata la tragedia nella notte tra il 12 e il 13 marzo in via Giacomello a Legnaro. Un'automobilista di 38 anni originario dell'Ucraina, ma residente a Legnaro, al volante di una Volvo ha rischiato di schiantarsi frontalmente con una pattuglia dell'Arma. All'esito degli accertamenti è risultato ubriaco fradicio. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza, il contestuale ritiro della patente e il sequestro dell'auto a fini di confisca.

Cosa è successo

Attorno alle 3 del mattino in via Giacomello una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Legnaro stava per essere investita da una volvo che stava transitando in senso opposto di marcia. Grazie ai riflessi pronti del militare alla guida che ha sterzato immediatamente, è stato evitato l'impatto frontale. I carabinieri del comandante Marialdo Rossin sono subito entrati in azione per bloccare l'automobilista che procedeva a folle velocità. Una volta raggiunto al conducente è stato imposto l'alt. Di fatto non riusciva a parlare, è apparso disorientato e faticava a reggersi in piedi. Sottoposto ad accertamenti alcolemici, è risultato positivo con un tasso di 2,52 G/lt oltre cinque volte il limite consentito dal Codice della Strada. Ai militari che l'hanno portato in caserma in evidente alterazione psicofisica, l'indagato ha riferito di aver fatto festa con un amico e di aver esagerato con i drink.