Minaccia di morte e investe l'ex fidanzato che l'aveva lasciata: 29enne denunciata

Prima lo ha minacciato di morte e poi lo ha investito. Una 29enne si è scagliato contro l’ex fidanzato, non rassegnandosi alla rottura.

Il fatto

Era il 25 gennaio. Si è presentata in quella casa che fino a poco tempo fa condivideva con il fidanzato, un artigiano di Codevigo di 28 anni. La loro storia d’amore era finita ma lei non se ne faceva una ragione. Quando lo ha visto arrivare lo ha minacciato di morte, gli ha urlato contro. Poi ha premuto sull’acceleratore e lo ha investito, schiacciandogli la caviglia destra sotto le ruote. La vittima è stata portata all’ospedale di Piove di Sacco e poi ha denunciato la ragazza. I carabinieri hanno dato il via alle indagini che hanno confermato la versione del 28enne. La giovane è stata denunciata per lesioni personali e minacce.