In panne con l'auto, chiede il trasporto fuori provincia: al rifiuto picchia il titolare del soccorso stradale

È rimasto in panne con l’auto e quando ha chiesto al titolare del soccorso stradale di portargli l’auto fuori Padova, dove risiede, ha ricevuto un diniego. Questo ha fatto scattare le botte e le minacce.

Il fatto

Lunedì 28 giugno i carabinieri di Trebaseleghe hanno messo la parola fine alle indagini su un fatto avvenuto lo scorso 13 aprile. Fine delle indagini che ha comportato la denuncia per lesioni personali e minaccia per un 46enne di Silea (Treviso), che ha già precedenti. L’uomo quel giorno si trovava a Trebaseleghe ed è rimasto in panne con la macchina. Ha chiamato il soccorso stradale e ha chiesto che l’auto fosse portata a Treviso ma l’assicurazione non prevede il trasporto nei weekend quindi il titolare del soccorso stradale ha rifiutato. Il 46enne è andato su tutte le furie, ha minacciato l’uomo e lo ha picchiato, provocandogli ferite guaribili in 11 giorni. La vittima ha sporto denuncia e i carabinieri hanno rintracciato e denunciato l’aggressore.