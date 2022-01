Minacce agli scienziati, Crisanti: «Sono casi isolati»

Il microbiologo Andrea Crisanti, professore dell’Università di Padova, ha consegnato, venerdì 14 gennaio, al procuratore di Bergamo Antonio Chiappani, uno studio di una novantina di pagine con circa 10mila allegati : «Da quel materiale - ci dice al telefono - si può ricostruire esattamente tutto quello che è accaduto nel bergamasco in quelle giornate drammatiche». La mancata zona rossa nella bergamasca, è a questo che si riferisce la consulenza del professore, quella della prima ondata drammatica del 2020, avrebbe provocato la morte di migliaia di persone che, invece, secondo questo studio, si sarebbero potute invece salvare.

Criticità

«Ci sono delle criticità che vengono messe in evidenza, su questo non c'è dubbio - ci spiega il professor Crisanti - Se poi sulla base di queste i procuratori riterrano che ci debbano essere delle conseguenze penali, sono decisioni che prenderanno loro. Io non lo posso sapere. Ma che da quelle carte esce un quadro chiaro, evidente, questo lo possiamo certo dire».

Decisioni sbagliate

Anche con questo importante lavoro di migliaia di pagine il professor Crisanti evidenzia, il risultato della consulenza per la Procura di Bergamo, come la politica non sempre ha saputo ascoltare le indicazioni della scienza e per questo spesso ha preso decisioni sbagliate.

Regia

Infine, alla luce della notizia delle minacce al professor Palù, seguite a quella alla professoressa Viola, gli chiediamo se questo suo esporsi gli abbia mai provocato episodi gravi o spiacevoli. «Sinceramente mai», ci dice prontamente. «Sono casi isolati, estemporanei, io non credo ci sia un regia, o che esistano dei gruppi organizzati in questo senso. Questa è la mia impressione».