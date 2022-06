Addio a Corrado Levorin, proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali

Martedì 21 giugno alle 9 nella parrocchia di Polverara è in programma il funerale del pilota di elicotteri Corrado Levorin. Per questa giornata il sindaco Alice Bulgarello ha proclamato il lutto cittadino. Il giorno prima, lunedì 20 giugno alle 19 ci sarà invece una veglia di preghiera. Per il giorno delle esequie è probabile che a Polverara giungeranno centinaia di persone tra amici, conoscenti e colleghi di lavoro di Corrado. La vittima avrebbe compiuto 34 anni il 15 luglio. Ha lasciato nel dolore la fidanzata Maria Elisa Delle Fave e i genitori Grazia e Graziano che nell'abitazione di via Kennedy ancora oggi ricevono decine di visite da parte di amici di Corrado che non riescono a darsi pace di quanto è potuto capitare. La tragedia si è consumata il 9 giugno pomeriggio. L'elicottero guidato da Corrado Levorin, con sei ospiti a bordo è uscito dai radar e di fatto se ne sono perse le tracce. Soltanto dopo 48 ore di ricerche, i resti sono stati rinvenuti negli appennini al confine tra la Toscana e l'Emilia Romagna. La vittima stava trasportando alcuni manager da Lucca a Resana (Treviso), ma qualcosa non è andato per il verso giusto.