Ripartono i corsi in presenza del Bo: controlli a campione del Green pass

Modalità duale e controllo del Green pass. Sono le strategie messe in atto dall'Ateneo per poter erogare le lezioni in presenza

Si torna in presenza. Lunedì 27 settembre riprendono alcuni corsi dell'Università di Padova anche se la partenza per tutti sarà il 4 ottobre.

I corsi

Sono oltre 3.600 i corsi del Bo che ripartiranno in modalità duale. L'Ateneo ha assicurato che sarà garantita anche la modalità online per quegli studenti in quarantena o con problemi ad arrivare in aula (motivi di lavoro o di distanza geografica). Per accedere ai locali universitari serve il Green pass e nella mattinata di lunedì gli addetti alla sorveglianza erano agli ingressi per controllare i Qr code di chi entrava. Verranno effettuati anche controlli a campione. Si stima che degli oltre 60 mila iscritti almeno 40 mila frequenteranno le lezioni in presenza.