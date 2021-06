Cane rimane incastrato con la testa nella ringhiera di casa: liberato dai vigili di fuoco

I pompieri, arrivati da Padova, hanno tagliato parte della ringhiera per liberare la testa del cane, un incrocio tra labrador e pastore maremmano

I vigili del fuoco gli hanno ridato la "libertà": disavventura per un grosso cane, incrocio tra un labrador e un pastore maremmano.

I fatti

È successo intorno alle ore 23 di domenica 13 giugno a Tombolo: i pompieri sono intervenuti per liberare il cane, rimasto incastrato con la testa nella cancellata dell’abitazione, tagliando parte della ringhiera per liberare la testa dell’animale, che già da tempo aveva iniziato a dimenarsi. L’animale, in buono stato, è stato subito coccolato dai proprietari.