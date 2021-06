Licenziati tre lavoratori della Plissè spa di Piombino Dese. Cgil: «Vicenda poco chiara»

Il sindacato impugna il provvedimento: «Non vorremmo che il ricorso a motivazioni disciplinari fosse un modo per aggirare il blocco dei licenziamenti». I tre accusati dall'azienda di furto ma non c'è una denuncia

«Una vicenda poco chiara, come minimo. In tanti anni che faccio il sindacalista non ho mai visto un licenziamento con l'accusa di truffa o furto senza una denuncia ai carabinieri. Anzi, qui si va oltre, si entra nel surreale: manca addirittura l’accusa! E non è l'unica cosa che non ci torna in tutta questa storia». Esprime forte perplessità Luca Rainato, Segretario Generale della Filctem Cgil riguardo ad una vicenda che vede coinvolti una capo magazziniera, un magazziniere e un’addetta alle vendite che lavorano (anzi: lavoravano, pare) per la Plissè Spa, nota azienda di moda nel settore del tessile con sede a Piombino Dese, nell'alta padovana.

Dubbi

«Qualche tempo fa – racconta Rainato – siamo stati contattati da questi tre lavoratori che ci dicono, sottolineando la loro assoluta innocenza, di essere sostanzialmente accusati di aver fatto fuoriuscire della merce, tramite una complice, con il sistema del “conto vendite” ma evitando di rilasciare lo scontrino a prova dell’operazione. Naturalmente, in casi come questi, cerchiamo sempre di valutare tutti gli aspetti della vicenda, sappiamo bene che i ladri e i disonesti si nascondono in tutte le categorie e in tutte le professioni e i lavoratori non fanno certo eccezione a questa regola. Ma c'è un ma...».

Smentita

«Innanzitutto – prosegue il segretario generale della Filctem Cgil di Padova – nelle motivazioni che accompagnano il licenziamento dei tre non si parla di furti ma di una generica caduta del rapporto di fiducia. Nessun verbale dei carabinieri, nessun video, nessuna refurtiva ritrovata. C'è solo il riferimento a quanto detto dalla presunta complice esterna, una donna anziana, sugli 80 anni, di sani principi e appartenente anche ad associazioni di volontariato. Una persona che non ha certo bisogno di espedienti del genere per vivere e che, peraltro, avrebbe fatto da complice in situazioni che si riferiscono ad anni fa. Una ricostruzione dei fatti che la ottantenne, con cui ho avuto un lungo confronto, ha categoricamente smentito, negando di aver mai partecipato a qualsiasi tipo di truffa».

Cgil

«Per cui – conclude Luca Rainato – quel che chiediamo subito è che l'azienda riveda la propria decisione. Per questo abbiamo formalmente “impugnato” i provvedimenti di espulsione che riteniamo non supportati da giusta causa o giustificato motivo. Non vorremmo che attraverso motivi di ordine disciplinare qualcuno pensasse di aggirare il blocco dei licenziamenti, senza neanche la pazienza di aspettare ancora qualche giorno, visto che il Governo prevede di toglierlo a fine mese. Se è questa l’idea, prevedo tempi cupi nel settore del tessile con l'inizio di luglio».