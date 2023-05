Assalto bancomat, ma l'allarme e l'arrivo dei carabinieri fanno fallire il piano

Il sistema d'allarme entrato in azione e il tempestivo intervento dei carabinieri hanno sventato nella notte tra il 22 e il 23 maggio un assalto al bancomat della filiale Unicredit di via del Santo a Limena. I ladri sono fuggiti a mani vuote. E' partita in tempo reale la caccia all'uomo. Era da parecchio tempo che non si registravano attacchi ai bancomat. Al momento non è dato sapere che tipo di strategia il commando avrebbe posto in essere per arrivare a mettere le mani sul contante contenuto nel forziere.

Cosa è successo

Nella notte a cavallo tra il 22 e il 23 maggio, attorno alle 3, alla centrale operativa dei carabinieri di Padova è giunto l’allarme dell’antifurto radiocollegato con l’istituto di credito Unicredit di via del Santo di Limena. L’invio immediato sul posto delle pattuglie della stazione di Selvazzano Dentro e della Radiomobile di Padova hanno impedito ai banditi di portare a termine il furto. I malviventi hanno infatti scassinato il bancomat, dai segni lasciati, con una sega circolare, ma alla vista dei militari, si sono dati alla fuga dileguandosi a piedi per i campi vicini. Il furto è stato sventato e ora è caccia ai componenti della banda. Si presume che non distante dal luogo dove è fallito l'assalto, i ladri avessero un'auto parcheggiata pronta per la fuga. I successivi posti di controllo organizzati in tempo reale nelle immediate vicinanze dell'Unicredit non hanno dato gli esiti sperati. Fondamentale sarà ora assicurare il prima possibile i malviventi, perchè è concreto il rischio che dopo il flop dell'altra notte tentino ancora un assalto.