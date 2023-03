A passeggio con il coltello in tasca: denunciati due giovani

Emergenza microcriminalità a Limena, venerdì notte 24 marzo due ragazzi sono stati fermati per un controllo lungo via Rimembranze. I militari dell'Arma hanno notato come la coppia fosse piuttosto nervosa e hanno deciso di approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale. Sono spuntate le lame e inevitabile è arrivata la denuncia. Di fronte alle domande dei carabinieri che chiedevano spiegazioni su quelle scomode presenze in tasca, i due ragazzi non hanno fornito particolari spiegazioni.

La scoperta

Una pattuglia dei carabinieri stava effettuando un normale servizio di pattugliamento del territorio quando ad un tratto ha notato due ragazzi che si muovevano con fare sospetto. E' scattato il controllo: sono stati identificati un minorenne di 17 anni e l'amico di 19 anni entrambi originari della Tunisia. In tasca avevano due coltelli a serramanico. Le armi sono state sequestrate mentre i due amici sono stati denunciati in concorso per porto ingiustificato di armi o oggenti atti ad offendere rispettivamente alla Procura per i Minorenni di Venezia e a quella di Padova.