Limena, è lutto cittadino per il piccolo Christian

Alle 10 e 30 del 17 agosto i funerali del piccolo Christian. Il Sindaco di Limena, Stefano Tonazzo, ha disposto per tutta la giornata il lutto cittadino. Christian Menin è morto annegato alle piscine di San Pietro in Gu il 9 agosto. Avrebbe compiuto sette anni il prossimo dicembre.

Funerali

Il Comune di Limena ha disposto anche la diretta sul canale youtube dell'amministrazione per permettere ai tantissimi che volevano farlo, di dare un ultimo saluto alla piccola vittima. Nonostante l'autopsia e le indagini rimane ancora un mistero come mai il bambino si trovasse in quella determinata vasca, visto che non sapeva nuotare, e allo stesso tempo come sia possibile che nessuno si sia accorto di quanto stesse accadendo. Solo al termine delle indagini se ne saprà di più. L'unica certezza è l'immane tragedia che si è consumata e che ha devastato i cuori di una famiglia e di una intera comunità.