Fiamme al cinema, evacuati gli spettatori della multisala

E' "giallo" attorno ad un incendio che si è sprigionato ieri sera, 29 luglio 2022, all'interno del cinema multisale "The Space" di via Breda a Limena. L'allarme è scattato attorno alle 21. Dalla sala 1, come riporta Il Mattino di Padova, sono comparse le fiamme e un denso fumo nero. E' subito partito il sistema sonoro d'allarme. Non si sono verificati momenti di panico, ma tutti i presenti all'interno del cinema hanno abbandonato le rispettive sale. Essendo venerdì sera diverse decine di spettatori avevano deciso di trascorrere la serata a godersi un bel film. Sul posto si è portata una squadra dei Vigili del fuoco di Cittadella che ha circoscritto l'incendio e messo in sicurezza l'intera area. Per ovvi motivi la serata di proiezioni è stata interrotta. Ora spetterà ai pompieri stabilire cosa possa essere accaduto anche se l'ipotesi più accreditata è che via sia stato il malfunzionamento di una macchina per la climatizzazione dell'aria posizionata sul tetto. Nessun dubbio sull'agibilità del "The Space" di Limena, dopo la grande paura di venerdì sera.