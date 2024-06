Per il carabiniere Federica Refolo un "kumite" tutto d'oro

Si sono disputati ad inizio giugno presso il palazzetto dello sport del comune di Barberino Tavarnelle in provincia di Firenze i campionati italiani assoluti di Karate ed il trofeo delle Regioni. Per l’arma dei carabinieri ha partecipato il carabiniere Federica Refolo, 25 anni, attualmente in servizio alla stazione di Limena nel territorio competente della Compagnia di Padova.

Splendido risultato

Sul “tatami” la giovane carabiniere ha espresso le sue capacità di karateka, riuscendo a vincere tutti gli incontri nella specialità kumite (combattimento) e conquistando per il Veneto la medaglia d’oro. La forte atleta ha iniziato a praticare arti marziali all'età di 6 anni, riuscendo a raggiungere il terzo dan di cintura nera. La sua vittoria ha portato lustro non solo alla stazione di Limena, ma a tutto il comando provinciale. Lo stesso colonnello Michele Cucuglielli si è voluto personalmente complimentare con la venticinquenne, augurandole le massime fortune sia per la carriera di militare che quella di atleta.