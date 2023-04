Condizioni igienico sanitarie "scarse": scatta la multa

Ancora un ristorante sushi sotto la lente d'ingrandimento dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione) di Padova. Ieri sera, 24 aprile, i militari si sono recati a Limena per effettuare alcuni accertamenti ad un esercizio commerciale gestito da personale cinese. Le sorprese non sono mancate e inevitabili anche le sanzioni. L'attività di controllo proseguirà senza sosta andando ad interessare tutte le realtà gastronomiche e non solo della provincia.

L'intervento

Scarsa igiene al ristorante, titolare multato. I militari del Nucleo antisofisticazione hanno sanzionato amministrativamente un cittadino cinese di 26 anni residente a Noale in provincia di Venezia. Gli operatori hanno elevato una multa di 3mila euro per la mancata attuazione delle procedure H.a.c.c.p. e la scarsa pulizia in tutti gli ambienti. Queste carenze igienico sanitarie saranno segnalate alla competente Asl per eventuale adozione dei provvedimenti di competenza. Obiettivo di questi controlli è la tutela della salute degli utilizzatori finali degli alimenti.