Ubriaco al ristorante armato di mannaia: bloccato e denunciato

E' andato al ristorante armato di mannaia. Visibilmente alterato ha cominciato ad infastidire la clientela di un locale di Limena. Quando i carabinieri hanno provato a calmarlo, l'uomo si è scagliato anche contro il personale in divisa. Ora per quanto commesso dovrà risponderne all'autorità giudiziaria di Padova. Il fuori programma è avvenuto ieri sera 14 aprile. All'interno del ristorante numerosi avventori intenti a mangiare. Ad un tratto l'esagitato ha cominciato a disturbare tutti i presenti e qualcuno ha pensato bene di chiamare il 112 prima che la situazione potesse degenerare.

Cosa è successo

I carabinieri della stazione di Limena unitamente ai colleghi della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità, e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere un 51enne già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso della serata presso un ristorante di Limena, dove è stato segnalato al 112 un uomo in evidente stato di ebbrezza che stava molestando gli avventori. È stato necessario l’intervento di due pattuglie dei carabinieri per riportare alla calma il cinquantunenne. Quest'ultimo si è anche scagliato contro i militari opponendo particolare resistenza alla sua identificazione. Successivamente i militari hanno notato dalla portiera passeggero della sua auto spuntare una lama di un coltello. Dalla successiva perquisizione dell'abitacolo è spuntata una mannaia lunga 17 centimetri e alta sette. L'arma è stata sequestrata. Non è dato sapere quali fossero le intenzioni dell'indagato.