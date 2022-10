Finta sposa, ruba il vestito con il "fratello" complice: incastrati dai carabinieri

Ha simulato di essere senza patente per attirare nella trappola una commerciante proprietaria di un noto negozio di abiti da sposa di Mirano (Venezia). Poi è scappata con un vestito da 1.500 euro con la complicità del fratello che era stato venduto con il proprietario di un bar di Limena. Dopo la denuncia della vittima i due complici sono stati rintracciati e denunciati in concorso per truffa.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Limena una donna, identificata oi in una ragazza di 21 anni padovana, ha commissionato un abito da sposa su misura al negozio rivierasco. Con la scusa di essere senza patente ha convinto la responsabile della boutique a portargli il prezioso vestito a Limena dove il fratello sarebbe il gestore di un locale. Quando la commerciante è arrivata a destinazione ha trovato ad aspettarla la ventunenne entusiasta per l'imminente matrimonio. E' andata in bagno a provarsi il vestito, mentre il finto fratello ha distratto la vittima. Una volta indossato l'abito, la truffatrice si è dileguata. Il finto fratello, 38 anni, una volta compiuto il suo dovere di "palo" si è anch'esso defilato. Alla signora non è restato altro che andare in caserma dai carabinieri della stazione di Limena a raccontare la disavventura. I militari dell'Arma dopo aver raccolto numerosi spunti investigativi ieri, 13 ottobre, hanno identificato gli autori della truffa e li hanno denunciati. A seguito di perquisizione domiciliare è stato anche ritrovato il vestito che, una volta terminate le attività, è stato restituito ai legittimi proprietari. I due denunciati vivono a Padova e sono volti noti alle forze dell'ordine.