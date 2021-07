Linee Guida Urban Festival: Tony Gallo al lavoro per un nuovo grande murale

Perte da Montegrotto Terme “Linee Guida Urban Festival”, rassegna artistica itinerante di street art promossa dall'Associazione Culturale Carrare 2.0. La prima edizione dell'evento partirà domani lunedì 19 luglio, con un grande evento: per cinque giorni, fino al 23 luglio, Tony Gallo si dedicherà con l’uso di una piattaforme aerea a realizzare un grande murale nelle pareti della scuola primaria Nievo, in via Petrarca e mentre un altro street artist, Petani, decorerà il patronato San Pietro Apostolo, in via Claudiana. «Ci è piaciuto - spiega l’assessora al Sociale Betty Roetta - in questo evento il coinvolgimento attivo dei giovani e, nel contempo, un’opportunità di abbellimento del territorio e, nondimeno, un richiamo turistico».

Modello

«Quando si parla di street art non si parla solo di muri colorati ma anche campi da basket, cabine telefoniche fatiscenti o cabine Enel prive di manutenzione estetica. Contiamo quindi di portare a termine la prima edizione di questo progetto e di poter proseguire anche nei prossimi anni per fare di Montegrotto Terme un polo della street art in grado anche di attrarre turisti», spiegano i responsabili dell’associazione Carrare 2.0.

Settembre

Seguirà a settembre la seconda parte del festival con a cui parteciperanno gli street artist Boogie, Bonato, Iaplhm, Vera Bugatti che decoreranno altre pareti e sottopassi della città «Nelle varie politiche che abbiamo messo in campo in questo periodo per la riqualificazione urbana e per la valorizzazione del territorio - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - abbiamo pensato che anche la street art possa avere un posto e per questo abbiamo volentieri sposato al proposta dello Urban Festival dell’associazione Carrare 2.0».