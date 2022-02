Lite in via Chiesanuova, rissa per futili motivi finisce a coltellate

Intorno alle 3 di notte tra sabato e domenica c'è stata una rissa in via Torricelli nei pressi di un bar a Chiesanuova. E' finita a coltellate tra due lavoratori pugliesi in trasferta a Padova e altrettanti cittadini di origini dell'est. Non è chiaro il motivo della lite, ma probabilmente l'alto tasso alcolemico ha contribuito a peggiorare la situazione. A seguito della lite i due italiani hanno riportato delle ferite da arma da taglio e sono stati portati in ospedale dove sono rimasti stanotte per le cure.