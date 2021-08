Lite rischia di finire in tragedia: una donna ferisce l'altra con un coltello

Ha estratto un coltello durante una lite e ha ferito il volto dell’altra donna: i vigili, allertati dalle urla, hanno fermato la donna con il coltello.

Il fatto

Nel primo pomeriggio di giovedì 5 agosto una pattuglia della polizia locale si trovava sul piazzale della stazione quando ha sentito delle urla. Tra via Foscolo e via Valeri due donne di origine nigeriana stavano discutendo animatamente (una ha 21 anni, l’altra 22). Ad un certo punto, una delle due ha preso un coltello e ha ferito l’altra al volto. I vigili le hanno bloccate e hanno chiamato un’ambulanza per la donna ferita. L’altra è stata portata presso il Gabinetto di fotosegnalamento. «Mi compiaccio del fatto che il nostro personale sia potuto intervenire in tempo per impedire che questo gesto sconsiderato abbia portato a conseguenze peggiori – ha detto l’assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina – è ovvio che questo è stato possibile solo in considerazione del fatto che la nostra pattuglia della squadra Sicurezza urbana era già in servizio nella zona, come avviene sistematicamente e da lungo tempo ogni giorno dell'anno. Ci tengo a ribadire che l'attenzione dell'amministrazione per la sicurezza di tutti i cittadini resterà sempre massima, con particolare attenzione ai luoghi sensibili come appunto la stazione».