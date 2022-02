Litiga con l'ex, gli ruba le carte di credito e preleva soldi a raffica: denunciata

Ha litigato con l’ex compagno e per ripicca ha deciso di colpirlo nel portafogli. Gli ha rubato le carte di credito e ha prelevato da diversi sportelli.

Il fatto

Mercoledì 16 febbraio una 33enne tunisina residente a Ponte San Nicolò è stata denunciata dai carabinieri di quel centro per indebito utilizzo di carte di credito. Era la sera del 7 febbraio quando in via Marconi la donna ha incontrato il suo ex compagno, un 52enne di Piove di Sacco con il quale conviveva fino a qualche tempo fa. I due hanno litigato e lei ha rubato il suo portafogli: con le carte di credito ha prelevato complessivamente 1.100 euro. L’uomo ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno indagato, appurando la veridicità di quanto affermato dal 52enne.