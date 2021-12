Accoltella il suo ospite durante il cenone della vigilia: denunciato per lesioni aggravate

Il cenone della vigilia ha rischiato di finire in tragedia. Un uomo ha accoltellato uno degli ospiti che stava cenando a casa sua ed ora è denunciato per lesioni aggravate.

L'accoltellamento

Era la sera di venerdì 24 dicembre. Un gruppo di albanesi si sono ritrovati per festeggiare la vigilia di Natale a casa di un connazionale di 56 anni che abita in via Trevisan a Peraga di Vigonza. Tutto scorreva tranquillo fino a che il padrone di casa ha litigato con uno degli ospiti, un 54enne. Lo ha minacciato con un coltello e poi lo ha accoltellato alla gola. La vittima è scappata ma le urla hanno attirato l'attenzione dei vicini che hanno chiamato i carabinieri. Il ferito è stato portato all'ospedale di Padova dove i medici hanno stabilito una prognosi di 15 giorni. Anche la compagna della vittima, che come tutti aveva bevuto un po' troppo, si è sentita male ed è stata portata in ospedale. Il 56enne ha spiegato ai carabinieri di aver litigato con il suo ospite per vecchie gelosie ma secondo i vicini non è la prima volta che in quella casa si sono verificate pesanti discussioni. L'uomo è stato denunciato.