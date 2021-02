Lite violenta, aggrediscono le vittime con delle spranghe di ferro: due denunce

Li hanno aggrediti con delle spranghe, provocando un trauma cranico e diverse fratture. Ancora sono sconosciuti i motivi di tanta violenza.

La lite

La discussione è scoppiata poco prima delle otto della sera di sabato 20 febbraio. Quattro persone si trovavano in via Galileo Galilei ad Albignasego: gli aggressori sono un 26enne di Albignasego noto alle forze di polizia e un 30enne di Padova, anche lui con dei precedenti. Se la sono presa con un 54enne e un marocchino di 36 anni, entrambi residenti ad Albignasego. Tra loro è scoppiata un’accesa discussione e i due aggressori hanno colpito le vittime con delle spranghe di ferro. I due feriti in ospedale sono stati dimessi con 30 giorni di prognosi il primo per trauma cranico e frattura della spalla destra, 10 giorni il secondo per contusione della parte destra del torace. I carabinieri hanno indagato sull’episodio e una volta raccolte le prove necessarie hanno denunciato i due aggressori per lesioni personali aggravate.