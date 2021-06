Lite violenta nella notte, 36enne pestato da un gruppo di connazionali

I carabinieri stanno indagando per identificare gli aggressori. In tre avrebbero aggredito un connazionale con calci e pugni, lasciandolo poi steso a terra sanguinante

/ Via Tiziano Aspetti

Se le sono date di santa ragione. Il motivo ancora non è chiaro: la rissa è scoppiata di fronte al Bingo all’Arcella e un residente ha chiamato i carabinieri.

Il fatto

Erano le 22 passate di giovedì 10 giugno quando alla centrale operativa del comando è arrivata la segnalazione di una lite molto violenta tra cittadini extracomunitari. Quando i carabinieri del Norm sono arrivati in via Tiziano Aspetti, di fronte al Bingo, hanno trovato un 36enne della Guinea Bissau steso a terra con delle brutte ferite al volto. I militari hanno fatto arrivare un’ambulanza e il 36enne è stato portato al pronto soccorso. I testimoni della rissa, tre italiani, un portoghese e uno ugandese non hanno saputo dire il motivo di tanta violenza. Ad aggredire il 36enne sembra siano stati tre connazionali e ora i carabinieri stanno indagando.