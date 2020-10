Alla vista dei poliziotti perde la testa e cerca di picchiarli: denunciato un 28enne

Non c’è pace per piazza Duomo: un litigio ha rischiato di degenerare, coinvolgendo anche i poliziotti.

Il fatto

Nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre tre stranieri stavano litigando animatamente in piazza Duomo. Gli addetti alla sicurezza del locale vicino hanno cercato di calmarli o almeno di mandarli via ma senza risultato, così hanno chiesto aiuto alla polizia. Un 28enne ecuadoriano appena ha visto i poliziotti è andato loro incontro con aggressività e ha tentato di colpirli. Portato in questura, è stato perquisito: aveva un coltellino multiuso. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per porto di armi od oggetti atti a offendere.