Litiga con il vicino e lo picchia con un bastone: arrestato con l'accusa di tentato omicidio

Ha colpito il vicino alla testa più e più volte con un lungo bastone. E tutto per un banale litigio. Ma l’eccesso di ira è costato al 65enne un arresto per tentato omicidio eseguito dai carabinieri.

Il fatto

Erano le undici di sera di mercoledì 21 luglio a Piombino Dese. Un 65enne originario della provincia di Cagliari, pensionato, litigava con il vicino di casa, un 51enne romeno, per dei motivi banali. Soliti screzi tra vicini. L’esito, tuttavia, ha rischiato di essere tragico. Il 65enne ha preso un lungo e grosso bastone e ha cominciato a colpire con violenza più volte la testa e il corpo del vicino di casa. La vittima è stata portata in ospedale a Camposampiero e fortunatamente non è in pericolo di vita ma ha diverse ferite lacero-contuse alla testa, una frattura della teca cranica e altre lesioni minori. Proprio le lesioni alla testa hanno fatto sì che l’accusa non fosse di lesioni personali ma di tentato omicidio. I carabinieri hanno arrestato il pensionato e lo hanno portato in carcere.